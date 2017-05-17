مدني الباحة يحذر من أمطار رعدية

حذر مركز القيادة والسيطرة بمدني الباحة من استمرار حالة توقعات بهطول أمطار رعدية على المنطقة في فترة ما بعد الظهيره تصحب بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الافقية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمدني الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن الحالة تستمر حتى مساء يوم السبت القادم ،داعيا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني على الرابط www.998.gov.sa وبوابة التوعية الوقائية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مذكرا الجميع بأن الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة.