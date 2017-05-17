تقديم اختبارات التسريع لطالبات الشرقية

يبدأ تعليم المنطقة الشرقية ممثلاً بمركز الموهوبين، بتسريع اختبار الطالبات المرشحات لنظام التسريع، البالغ عددهن 102 مرشحة يوم الاثنين 1438/12/20هـ، وذلك بناءً على قرار وزير التعليم.

وأوضحت مديرة ادارة الموهوبات بتعليم الشرقية ابتسام المزيني، أن عدد المرشحات بلغ لهذا العام من المرحلة الابتدائية 55 طالبة، يختبرن في المواد الدراسية الخاصة بالصف الخامس، ومن المرحلة المتوسطة 47 طالبة يختبرن في مواد الصف الثاني متوسط، على أن يكون الاختبار في كامل المقرر للفصلين الدراسيين.

وأفادت المزيني، أن هذه الاختبارات يتم الإشراف عليها من المركز الوطني للقياس والتقويم بالتعاون مع المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، حيث يتم ترشيح الطلاب وفقاً لمعايير محددة بدءاً من نسبة التحصيل العلمي إلى المقابلة وموافقة الطالب وولي أمره.

يذكر أن وزارة التعليم, أقرّت اعتماد نظام التسريع الأكاديمي للطلاب المتفوقين دراسياً في نظام التعليم العام من الجنسين، ونقلهم إلى صفوف أعلى، وجاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة من قبل المختصين وخرجت بهذا النظام كأحد الوسائل الفاعلة التي تستجيب لحاجات الطلبة المتفوقين والموهوبين العلمية.

وتطبّق اختبارات التسريع في ( مركز الموهوبات ) في مدينة الدمام للسنة الرابعة على التوالي .