إحباط عمليات تهريب متفرقة في جازان

تصدّت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خلال قيامها بمهامها الأمنية، لعمليات تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات، ومركبات تم استخدامها في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بمواقع مختلفة، خلال الثلاثين يومًا الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أن دوريات فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة، نفذت حملات أمنية واسعة خلال الثلاثين يومًا الماضية، تمكنت من خلالها من القبض على 957 متسللاً و 240 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل ، إلى جانب متابعة مجموعة من المهربين القادمين من الشريط الحدودي وضبط 101 مسدس نوع ربع، و 101 مخزن لنفس السلاح و 8639 طلقة حية متنوعة و 61 مهربًا في قضايا مختلفة، مبيناَ أن الدوريات ضبطت كذلك 61 مركبة وثلاث دراجات نارية استخدمت في عمليات التهريب و 29725 حزمة من القات.

وأشار إلى أن دوريات المجاهدين قامت بمداهمة مواقع الترويج ، حيث تم ضبط 3826 لترًا من العرق المسكر، وضبط 140 بلاطة حشيش، وضبط 3961 ريالاً سعوديًا، وكمية من الألعاب النارية المهربة.