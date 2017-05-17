أكد رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية منصة نون للتجارة الالكترونية، محمد العبار، أن موعد اطلاق تقنيات “نون” يسير حسب الجدول الزمني المقرر، مؤكداً أن البرنامج التجريبي أثبت كفاءته، وقد أتاحت لنا الآراء والملاحظات التي تلقيناها من عملائنا الأوائل اختباراً فعالية لاستكمال نموذجنا النهائي.

وأشار إلى أن “نون” عند إطلاقها لقطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة. تهدف إلى توفير تجربة عملاء متميزة في السوق، عن طريق الاستفادة من علاقاتنا الوثيقة مع الموردين، وتبني تقنيات متطورة، وأنظمة دفع قوية، فضلاً عن بنية تحتية متكاملة وقابلة للتطوير مستقبلاً.

وأضاف: “نحن نعمل على تأسيس شراكات استراتيجية مع مجموعة واسعة من تجار التجزئة في المنطقة، والموزعين الإقليميين، والعلامات التجارية العالمية. وستسمح هذه الشراكات لـ “نون” بتزويد عملائها بمجموعة واسعة من المنتجات من مختلف الفئات. وينصب هدفنا بالدرجة الأولى من خلال “نون” على توفير منصة للتجارة الإلكترونية تحقق قيمة اقتصادية مجزية على المدى الطويل، وترتبط بقوة بالمنطقة، وتقدم دعماً كبيراً للشركات المحلية الطموحة.

وتابع: من الأهمية بمكان، أن تتوافق جميع أنظمتنا وعملياتنا مع أعلى المعايير المتبعة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في الشهور القادمة، خاصة مع وجود عدد كبير من الابتكارات المتعلقة بسلسلة التوريد التي نعمل على تطويرها حالياً.

وأردف قائلاً: “نحن سعداء بما تمكن فريق العمل لدينا من إنجازه في غضون فترة وجيزة. فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، قمنا باستقطاب خبرات إضافية لتعزيز فريقنا الإداري والمساعدة على تنفيذ خططنا.

وفي أعقاب إطلاق ’نون‘، سيكون مكتب عملياتنا الدائم في مدينة الرياض، ونحن نعمل حالياً على توسيع مواردنا وعملياتنا هناك، الأمر الذي يتيح لنا فرصة ذهبية لاستقطاب بعض من أفضل الكفاءات السعودية الشابة العاملة في هذا القطاع.

وقال العبار: “لا شك أن “نون” تمتلك من الإمكانيات والمقومات ما يؤهلها لإحداث تغير نوعي في قطاع التجارة الإلكترونية الناشئ في المنطقة. وأود بهذه المناسبة أن أشكر شركاءنا، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على دعمهم المستمر وتوجيهاتهم السديدة خلال فترة التأسيس. كما أشكر فريقنا المتفاني من المختصين في مختلف المجالات، والذين يعملون على مدار الساعة لترجمة رؤيتنا وتحقيقها على أرض الواقع”.