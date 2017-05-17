سجلت “جنرال إلكتريك لخدمات الطاقة”، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (GE)، بالتعاون مع “جومل” (“شركة جبيل أو اند إم المحدودة”) رقماً قياسياً جديداً في المملكة العربية السعودية وهو أقصر فترة انقطاع متوقع للخدمة من أجل صيانة توربين غازي.

وتعتبر “جومل” مشروعاً مشتركاً بين شركة “إنجي” و”الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة” (نوماك).

وتعاونت “جنرال إلكتريك” و”جومل” معاً لاستكمال عملية إصلاح رئيسية لأحد التوربينات الغازية من نوع FA 7 في “مرافق”، أكبر منشأة في العالم لخدمات الطاقة والمياه، وذلك خلال فترة لا تتعدى 18 يوماً.

ومن المعروف أن قطع الخدمة يتم بشكل دوري لما يلعبه ذلك من دور بالغ الأهمية في ضمان الإنتاجية والكفاءة وموثوقية العمليات التشغيلية للتوربينات التي تولد الطاقة الكهربائية لتلبية الأغراض التجارية والسكنية.

وتوفر “جومل” العمليات التشغيلة وخدمات الصيانة لمحطة “مرافق” المستقلة لإنتاج المياه والكهرباء والتي تشمل خدماتها مدينتي ينبع والجبيل.

ونجحت “جنرال إلكتريك” و”جومل” معاً بإتمام عملية الصيانة الكاملة للتوربين الغازي في “مرافق” قبل أيام عدة من انتهاء المهلة المحددة وهي 25 يوماً.

وبذلك، حسنت “جنرال إلكتريك” الرقم القياسي الذي كانت قد سجلته سابقاً على نفس الصعيد في المملكة وهو 22 يوماً.

وقال مدير عام شركة “جومل ستيفان فرلي، “: “إن العلاقة التعاونية طويلة الأمد التي تجمعنا بشركة “جنرال إلكتريك” تضفي قيمة استثنائية على عملياتنا التشغيلية في “مرافق”، بما في ذلك تحديث التوربينات الغازية، واليوم، استكمال عملية صيانة رئيسية لتوربين غازي من نوع 7FA في وقت قياسي.

ولا شك أن الانتهاء من عملية الصيانة قبل 7 أيام من الوقت المتوقع يعزز من إنتاجية “مرافق” ويمكّن فريق العمل من توفير المزيد من الطاقة الكهربائية للمجتمع المحلي”.

ولتحقيق هذا الإنجاز المهم، تعاونت “جنرال إلكتريك” بشكل وثيق مع “جومل” لتخطيط عملية الصيانة وتحديد المخاطر مسبقاً، وضمان بلوغ أرقى المعايير على صعيد التحكم بالجودة وضمان توافر موارد كافية لتنفيذ العمليات التشغيلية بشكل سلس وسريع.

من جانبه قال الرئيس والرئيس التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جوزيف أنيس “إن تحقيق هذا الرقم القياسي الجديد في “مرافق” يؤكد التزام “جنرال إلكتريك” بمواصلة السعي لتوفير أفضل الخدمات الممكنة لعملائنا في قطاع توليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف: نفخر اليوم بالتعاون مع شركة “جومل” لتوفير باقة من أهم خدمات الصيانة والإصلاح، والحد من فترات انقطاع العمل المتوقع في أهم الأصول التي توفرها “مرافق”، وهو ما يوفر طاقة موثوقة في الشبكة لفترات أطول”.

ويرجع الفضل كذلك في الاستكمال السريع لعملية صيانة وإصلاح التوربين الغازي من نوع 7FA في “مرافق” إلى الخدمات والكفاءات الاحترافية التي يتمتع بها “مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا” وفريق الدعم والهندسة الخاص به في الدمام.

ويخدم هذا المركز اليوم ما يزيد عن 70 عميلاً في أكثر من 40 بلداً، وهو ما يعزز من جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها المملكة ويثري منظومتها الصناعية الرقمية.

وبدوره قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك” في المملكة العربية السعودية والبحرين، هشام البهكلي: “يؤكد هذا المشروع دعم “جنرال إلكتريك” لتعزيز مستويات الإنتاجية في السعودية. حيث أن استثماراتها في المرافق المحلية مثل “مركز جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة”، ومساهمتها في تطوير الإمكانات المهنية لدى السعوديين يساعدنا على تزويد عملائنا بنتائج سريعة والمساهمة في تحقيق أهداف المملكة المدرجة ضمن إطار “الرؤية السعودية 2030″.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لـ “محطة مرافق المستقلة للمياه والطاقة” في الجبيل 2.745 ميجاواط مع قدرة تحلية تصل إلى 800 ألف مترٍ مكعب يومياً. وهي مشروع مشترك بين “مرافق”، و”الشركة السعودية للكهرباء”، وصندوق الاستثمارات العامة التابع لـ “وزارة المالية السعودية”، ومجموعة “سويز” الدولية التي تضم شركة “سويز الدولية للطاقة” في بلجيكا و”مؤسسة الخليج للإستثمار” في الكويت وشركة “أعمال المياه والطاقة العربية” في السعودية.

وتشمل خدمات المحطة مدينتي ينبع والجبيل، وهي تضم 12 توربيناً غازياً من طراز Frame 7FA من “جنرال إلكتريك”، بالإضافة إلى 4 توربينات بخارية و12 مولدة بخارية لاستعادة الحرارة.

ومن خلال حضورها في المملكة العربية السعودية على مدى أكثر من 80 عاماً، تحظى “جنرال إلكتريك” بقوة عاملة في المملكة هي الأكبر لها في منطقة الشرق الأوسط بواقع 2000 موظف يعملون في 3 مكاتب و6 منشآت.

ويشغل 50% منهم مناصب هندسية وتقنية تتطلب كفاءات عالية، في حين تبلغ نسبة الموظفين السعوديين منهم 70%.