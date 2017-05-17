تتربع “لينكسيس”، إحدى أبرز الشركات في مجال حلول الشبكات المنزلية والتجارية في العالم، والتي تُعتبر أول شركة من نوعها تورّد 100 مليون جهاز توجيه (راوتر) في العالم، على عرش سوق الإنترنت اللاسلكية المنزلية الكاملة بحصة سوقية تتجاوز 90 بالمئة في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتقارير شركة GFK جي إف كي.

واستطاعت “لينكسيس” أن تسرّع إقبال المستهلكين في المملكة العربية السعودية على حلول أنظمة شبكات الإنترنت اللاسلكية المنزلية الرئيسية Whole Home Wi-Fi Mesh، بعدما طرحت حديثاً منتجها “ڤيلوب” Velop الخاص بشبكات الإنترنت المنزلية، وقامت بإضافة مزايا تطبيقية مبتكرة، لتترك بذلك بصمة واضحة في مسيرة التحول الرقمي الشاملة التي تشهدها المملكة.

ووفقاً لبحث أجرته “لينكسيس”، يُتوقع أن تنمو الأنظمة الشبكية المنزلية الرئيسية المتكاملة الخاصة بالإنترنت اللاسلكية بنسبة 130 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 200 مليون دولار بحلول العام 2018.

وتواصل الشركة استثماراتها الواسعة في المملكة، إذ تخطط للتعاقد مع مزيد من الشركاء خلال العام الجاري، ورفع مستوى التفاعل مع مقدمي خدمات الإنترنت، فضلاً عن عزمها إحراز تقدّم أكبر في برنامجها الشهير الخاص بشركاء قنوات التوزيع لمنتجاتها.

ولا تزال المملكة العربية السعودية سوقاً رئيسية لشركة “لينكسيس”، وفقاً لأمان الله خان، المدير التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، الذي أعرب عن فخر شركته بتبوّؤها الصدارة في مجال الشبكات المتميزة، وقال: “سوف نواصل مع “ڤيلوب” تسريع الإقبال على أنظمة شبكات الإنترنت اللاسلكية المنزلية الرئيسية لتعزيز أنماط المعيشة في المنازل المتصلة بالإنترنت، ونحن مطمئنون إلى أن النظام “ڤيلوب” يتيح أفضل استخدام لشبكات الإنترنت اللاسلكية، مع سهولة تركيبه وتغطيته الشاملة لجميع أنحاء المنزل وأدائه الممتاز على أطراف الشبكة، ما يسمح لمزيد من الأجهزة الذكية بالاتصال بالشبكة”.

وأضافت “لينكسيس” ميزتين مبتكرتين إلى تطبيق “لينكسيس” للارتقاء باستخدام الإنترنت اللاسلكية من خلال الحل “ڤيلوب”؛ فأضافت إليه نمط التجسير “بريدج” Bridge، وأداة جدولة الرقابة الأبوية، التي أضافتها أيضاً إلى جميع أجهزة التوجيه الممكّنة بتطبيق “لينكسيس” (التي عُرفت سابقاً بأجهزة توجيه الإنترنت اللاسلكية الذكية من “لينكسيس”) من مجموعتي المنتجات “ماكس ستريم” و”دبليو آر تي”.

وقال دان ألبرتسون كبير مديري المنتجات لبرمجيات “لينكسيس”، إن هاتين الميزتين الجديدتين كانتا ضمن أكثر المزايا التي يطلبها المستخدمون، موضحاً أن كثيراً منهم “أبدى رغبته في اكتساب قدرة “ڤيلوب” على التجسير، التي تسمح لهم بالاحتفاظ بأجهزة التوجيه المتاحة من مقدمي الخدمة بسبب اشتمالها على خدمات أخرى مثل نقل الصوت أو البث التلفزيوني عبر الإنترنت، مع الاستفادة من مزايا “ڤيلوب” في التغطية الشاملة والأداء العالي للإنترنت في المنزل”.

وأضاف: “ظلّت أداة جدولة الرقابة الأبوية ميزة متاحة في واجهة استخدام “لينكسيس” المستندة على متصفح الويب، لكن إفادات المستخدمين أظهرت حاجتهم إلى المرونة من أجل التمكّن من خلال تطبيق “لينكسيس” من إدارة الأوقات التي يُسمح لأطفالهم فيها بالوصول إلى الإنترنت عبر أجهزتهم”.

وأكّد ألبرتسون أن طرح هاتين الميزتين يأتي في سياق اعتزام الشركة إضافة مزيد من المزايا إلى تطبيق “لينكسيس” خلال الأشهر المقبلة”.