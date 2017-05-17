تأجيل الحكم على متهمي رافعة الحرم

للمرة الثانية على التوالي، أرجأت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة اليوم ملف قضية المتهمين الـ13 في قضية سقوط “رافعة الحرم” التي نتج عنها وفاة أكثر من 110 وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام للدراسة والتأمل تمهيدا للنطق بالحكم فيها.

وحددت المحكمة جلسة أخرى في شوال المقبل، حيث تعتبر الجلسة الثانية في القضية بعد نقض الحكم الابتدائي وإعادتها من قبل محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، فيما شهدت جلسة اليوم غياب أربعة متهمين بينهم “كندي” وإمارتي، وسعودي، وآسيوي.

وكانت المحكمة الجزائية تسلمت ملف القضية من محكمة الاستئناف بمكة بعد تدوين ملاحظات على الحكم الابتدائي السابق الصادر في ملف القضية، والمتضمن صرف النظر في الدعوى لعدم الاختصاص ولائيا ونوعيا.

وأكدت الاستئناف أن القضية من اختصاص المحكمة الجزائية، وعلى أثرها طلبت المحكمة من المتهمين في القضية حضورهم شخصياً خلال جلسة اليوم، إضافة إلى وكلائهم الشرعيون، حيث من المتوقع الاستماع بعض اقوالهم مجدداً لاستكمال ملاحظات محكمة الاستئناف قبل الحكم فيها مرة أخرى.