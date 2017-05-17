ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم، القبض على امرأة ظهرت في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي استخدامها طلاسم سحرية في إحدى مكتبات حي الرائد، بهدف التفريق بين زوج وزوجته.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان، انه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد مقطع فيديو تم توثيقه داخل احد مراكز التصوير شمال العاصمة الرياض من قبل أحدهم لامرأة مفيدا عن حيازتها لأوراق تحوي طلاسم سحرية.

وأضاف العقيد الميمان: “تمكنت ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بعد جملة من الإجراءات السريعة من ضبطها و امرأة أخرى ادعت المتهمة أنها هي من زودتها بأوراق الطلاسم.

وجرى ايداعهن سجن النساء واشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.