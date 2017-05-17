ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم، القبض على امرأة ظهرت في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي استخدامها طلاسم سحرية في إحدى مكتبات حي الرائد، بهدف التفريق بين زوج وزوجته.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان، انه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد مقطع فيديو تم توثيقه داخل احد مراكز التصوير شمال العاصمة الرياض من قبل أحدهم لامرأة مفيدا عن حيازتها لأوراق تحوي طلاسم سحرية.
وأضاف العقيد الميمان: “تمكنت ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بعد جملة من الإجراءات السريعة من ضبطها و امرأة أخرى ادعت المتهمة أنها هي من زودتها بأوراق الطلاسم.
وجرى ايداعهن سجن النساء واشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.
﷽
( ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين ) صدق الله العظيم.
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ، تم الانتهاء من التحقيق مع السيدة صاحبة فيديو التهمة الباطلة بالسحر ، وقد عادت لبيتها قبل قليل معززة مكرمة مرفوعة الرأس كما تستحق ، بعد قضاء وقت عصيب هي وأسرتها وأحبتها وجميع من لديه ذرة احساس ممن شاهد فيديو أمس وفكر بعواقبه الوخيمة على أسرة محترمة .
سيدة قادها سوء الحظ وسوء التصرف وقسوة ذكر عديم الرحمة الى موقف بشع وخوف شديد شل تفكيرها الصحيح وكاد ان يوقعها بتهمة بشعة ساهم في تاكيدها انتشار الفيديو مثل النار بالهشيم قبل التحقق من صدق فحواه.
لكن بفضل الله من صور الفيديو ونشره هو قيد التوقيف حالياً ولن تمر فعلته دون عقاب بعد أن أشغل العقول والقلوب والجهات الأمنية دون وجه حق
وليعتبر ذوي العقول ولايتهاونوا بفضح البريئين لكبر القضية وعواقب الظلم عند الله عزوجل.
وكفى بالله حسيباً ، من أوقفه القضاء سينال الجزاء في الدنيا ، أما من نشر وينشر فيديوهات الافتراءات فعقابه عند الله أشد وأعظم وحسبنا الله ونعم الوكيل .