ضبط 5 وافدين تورطوا في سرقة المحال التجارية

قبضت شرطة منطقة الرياض، على تشكيل عصابي يتألف من 5 وافدين من الجنسية اليمنية، تورطوا في سرقة المحال التجارية وتكسير أقفالها والاستيلاء على ما بداخلها.

وأبان الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا تكسير أقفال المحالّ التجارية والاستيلاء على ما بداخلها، فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بالعمل على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالإطاحة بالجناة، وزرع المصادر السرية بين أوساط المشبوهين في الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة.

وأضاف: وفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل إلى تورط تشكيل من خمسة وافدين من الجنسية اليمنية أحدهم يقيم في البلاد بصفة غير نظامية، بالوقوف خلف عدد من تلك الجرائم، وأسفرت الجهود الميدانية -بفضل من الله تعالى- عن ضبطهم على التوالي في أكمنة مُحكمة وتراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وبسماع أقوالهم أقرّوا بارتكاب عشرين حادثة سرقة تمثلت في كسر الأقفال الخارجية للمحالّ التجارية، وسرقة ما بداخلها من أموال وممتلكات شخصية، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم، جاءت سبع منها مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز شرط العاصمة الرياض، وثلاثة عشر حادثة أخرى قاموا بالدلالة إلى مواقعها لم يسجل أصحابها بلاغات لدى أقسام الشرط، وبمناقشتهم أكدوا حدوث عمليات تكسير الأقفال الخارجية لمحالّهم والسرقة منها.

تم التحفظ على الجناة رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض؛ تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع؛ نظير ما أقدموا عليه.

وأهابت شرطة منطقة الرياض بالعموم تسجيل بلاغاتهم لدى أقسام الشرط المختصة حال تعرضهم -لا سمح الله- إلى أي مكروه أو بواسطة تطبيق “كلنا أمن”.