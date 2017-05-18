ايران تندد بالعقوبات الاميركية الجديدة

نددت ايران الخميس بالعقوبات الاميركية الجديدة حول برنامجها للصواريخ البالستية معتبرة انها تحد من “النتائج الايجابية لتطبيق” الاتفاق النووي من قبل واشنطن.

واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني بهرام قاسمي على شبكة “تلغرام” للتواصل الاجتماعي ان “الجمهورية الاسلامية تندد بسوء نية الادارة الاميركية المتمثل بجهودها من اجل الحد من النتائج الايجابية لتطبيق” الاتفاق الدولي من خلال فرض عقوبات جديدة “احادية الجانب وغير شرعية..”.

وكانت الادارة الاميركية قررت مواصلة سياسة تخفيف العقوبات على إيران حسب ما ينص الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015 والذي كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب تعهد ب”تمزيقه”.

الا ان وزارة الخزانة الاميركية قررت في الوقت نفسه، فرض عقوبات جديدة بحق عدد من المسؤولين العسكريين الايرانيين وشركات صينية مرتبطة بالبرنامج البالستي الايراني.