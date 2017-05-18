المفوضية الأوروبية تقرر تغريم فيسبوك 110 ملايين يورو بسبب الواتساب

فرضت المفوضية الأوروبية اليوم غرامة قدرها 110 ملايين يورو على شركة فيسبوك بسبب تقديم معلومات مضللة خلال تحقيق أجراه الاتحاد الأوروبي عام 2014 بشأن استحواذ الشركة على تطبيق واتساب الخاص بالتراسل الفوري.

وقالت المفوضية إن فيسبوك قد نفت بشكل مضلل أن هناك إمكانية للربط التلقائي بين حسابات المستخدمين على فيسبوك والواتساب، مع أن الشركة كانت على علم بأن هذا ممكن.

وأشارت المفوضية إلى أن فرض الغرامة يأتي بسبب تقديم معلومات مضللة، ولكن ذلك ليس له أثر رجعي على قرار المفوضية بالموافقة على الدمج.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر إن “قرار اليوم يوجه إشارة واضحة للشركات بأنه يتعين عليها الالتزام بجميع أوجه قواعد الدمج في الاتحاد الأوروبي، بما فيها الالتزام بتقديم معلومات صحيحة”.

وردت شركة فيسبوك على القرار بالقول إنها كانت “حسنة النية” في تعاملاتها مع المفوضية الأوروبي.

وقال متحدث باسم الشركة إن “الأخطاء التي ارتكبناها عند تقديم المعلومات عام 2014 لم تكن متعمدة، وأكدت المفوضية أن الغرامة لن تؤثر على نتيجة مراجعة صفقة الدمج”.