اعتماد حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم، حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، للعام الدراسي 1437هـ/ 1438هـ، إن تعيين المعلمين والمعلمات يعلن سنوياً حسب الاحتياج في المدارس، مشيراً إلى تلبية احتياج المعلمين والمعلمات من دون أن نؤثر على المدارس.

وأضاف وزير التعليم: أن حركة النقل الخارجي قدمت لنحو 84 ألف معلم ومعلمة، وبلغ عدد المنقولين 23219 بنسبة 27 % ومنهم 56 % على الرغبة الأولى.