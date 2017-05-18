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اعتماد حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

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متابعاتالشرق أونلاين

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم، حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، للعام الدراسي 1437هـ/ 1438هـ، إن تعيين المعلمين والمعلمات يعلن سنوياً حسب الاحتياج في المدارس، مشيراً إلى تلبية احتياج المعلمين والمعلمات من دون أن نؤثر على المدارس.

وأضاف وزير التعليم: أن حركة النقل الخارجي قدمت لنحو 84 ألف معلم ومعلمة، وبلغ عدد المنقولين 23219 بنسبة 27 % ومنهم 56 % على الرغبة الأولى.

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