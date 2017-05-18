بدأت إيطاليا عملية البحث عن مشتر لإنقاذ الناقلة الوطنية “أليطاليا” التي تتكبد خسائر، فيما من المستبعد تأميم الشركة التي لم تظهر الشركات المنافسة اهتماما بالاستحواذ عليها.

وفي وثيقة وقع عليها مفوضون عينتهم الحكومة، قالت «أليطاليا» إن العروض من الشركات المنفردة أو التحالفات يجب أن تقدم بحلول الخامس من يونيو المقبل، فيما قد تكون العروض لشراء الشركة ككل وإعادة هيكلتها أو الاستحواذ على أصول وعقود.

يشار إلى أن “أليطاليا” تم وضعها تحت إدارة خاصة في وقت سابق هذا الشهر للمرة الثانية في أقل من عشر سنوات، بعد أن رفض العاملون أحدث خطة لإنقاذ الشركة.

واستبعدت روما إعادة تأميم “أليطاليا” التي كانت في الماضي رمزاً لطفرة الاقتصاد الإيطالي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تكافح للتنافس في سوقها المحلية مع شركات الطيران منخفض التكلفة والقطارات الفائقة السرعة. ولم تستثمر الشركة بما يكفي في المسارات الطويلة مرتفعة الربحية كي تنعش أرباحها.

وعينت الحكومة ثلاثة مفوضين لتقييم ما إذا كان يمكن إعادة هيكلة “أليطاليا” أو تصفيتها، ومنحتهم ستة أشهر لوضع خطة.

ومنحت روما شركة الطيران دعماً قصير الأجل عبر قرض بقيمة 600 مليون يورو. وفي 28 فبراير الماضي بلغت ديون الشركة نحو ثلاثة مليارات يورو والتزاماتها 2.3 مليار يورو وأصولها 921 مليون يورو.

ومن المقرر أن يفحص المفوضون الثلاثة ميزانية “أليطاليا”، بعد أن تعهدوا بوضع خطة جديدة بحلول يوليو المقبل. وقالوا إن التكاليف التي تتحملها شركة الطيران، والتي تفوق السائد في السوق، خصوصاً تلك المتعلقة بالاستئجار والوقود والصيانة، يجب أن تُخفض لجذب المشترين. ولا تبدي شركات طيران منافسة مثل “لوفتهانزا” و”الطيران النرويجي” و”إير فرانس” اهتماماً بشراء “أليطاليا”.