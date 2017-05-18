أعلنت شركة “جورميه جلف” الرائدة في قطاع المأكولات والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، عن افتتاح أول فرع لسلسلة “هامنجبيرد بيكري” في الرياض، ليكون بذلك الوجهة الأولى في المملكة لعشاق الحلويات الأميركية ومن خلاله ستقدم الشركة أفخر أنواع المخبوزات الطازجة مثل الكيك، الكب كيك، مافن، براوني والكوكيز.

ويتميز “هامنجبيرد بيكري” بتقديمه تجربة مميزة في عالم الحلويات، وذلك من خلال منتجاته التي تتضمن أصناف مميزة وطازجة، ويمكن لزوار المخبز الاطلاع على كيفية تحضيرها وخبزها مباشرة أمامهم وتذوق أصناف الحلويات التي يرغبونها.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة جورميه جلف، ستيوارت بلاك، عن سعادته بافتتاح أول فرع لمخابز “هامنجبيرد بيكري” بالمملكة.

وقال:”يتميز هذا المخبز بمفهومه العصري في تحضير الحلويات الأميركية، وتحظى منتجاته بإقبال لدى الكثير من السعوديين والمقيمين الذين اختبروا هذه الأنواع من الحلويات أثناء سفرهم للخارج”.

وأضاف:” إن انفتاح المجتمع السعودي على ثقافات العالم شكل مناخاً جاذباً للاستثمارات الحقيقة في قطاع المأكولات ، وهذا ما دفعنا إلى ابتكار أفكار جذابة وإدخال ثقافة جديدة تركّز على أنماط التحول التي تشهدها الأسواق لمواكبة متطلبات المستهلكين وتطلعاتهم، وتقديم فرصة مميزة لتجربة أفضل الحلويات العالمية”.

بدوره قال المدير العام لشركة “جورميه جلف” في السعودية، ايرول ارجوفنس، “نحن مسرورون جداً بافتتاح أول فرع لنا في الرياض وفي السعودية بأكملها، وهذا مدعاة فخر لنا، ومن خلال هذا الفرع الكائن في مجمع روبين بلازا على الطريق الدائري الشمالي سنقدم لضيوفنا حلويات أمريكية طازجة، وسيستمتع الضيوف بالاطلاع على كيفية تحضير الحلويات أمامهم وتذوق أفخر أنواع الحلويات الأمريكية الطازجة.

يذكر بأن “جورميه جلف” تمتلك امتيازات تجارية لمجموعة بارزة من المطاعم المتواجدة في المملكة منها كاليفورنيا بيتزا كيتشن، ويو!سوشي، وباندا اكسبرس بالإضافة إلى افتتاح مطعمين جديدين وهما تكساس دي برازيل مطعم الستيك هاوس البرازيلي الشهير ومطعم أزكدنيا العربي ذو الطابع العصري.