أعلنت شركة BD Holding (بي ديزاين) والتي تُعني بتقديم أفخم أنواع الأثاث والديكور، عن إطلاق تشكيلتها الجديدة والفاخرة في معرضها الكائن بمدينة الرياض، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة باسل البطل، ونخبة من أشهر مصممي الديكور والأثاث في المنطقة، بالإضافة إلى لفيفٍ من الإعلاميين وعملاء الشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي، باسل البطل خلال حفل الإطلاق، أن التشكيلة الجديدة ستتوفر في معارض الشركة بالرياض وجدة والخبر لتضيف إلى كل منزل لمسات جديدة تُضفي من خلالها طابعاً مميزاً يناسب كل ذوق وشخصية داخل المنزل.

وتضم التشكيلة من مجموعات متنوعة وواسعة من الأثاث والديكورات العصرية، وتشمل قطع الأثاث ذات الجودة الأعلى والأسلوب الأرقى، والإكسسوارات المنزلية، وحلول الإضاءة، والستائر والسجاد، والمفروشات، وأكثر من ذلك بكثير، مما يحوّل أي منزل إلى ملاذٍ راقٍ عنوانه أناقة التصميم وروعة الأسلوب.

وبيّن، باسل أن التشكيلة الجديدة تتضمن الكثير من الموديلات الفاخرة بألوانٍ مميزة تشكّل عامل جذبٍ للأذواق.

وتتميز هذه الموديلات بنماذج إيطالية ذات تصميم أنيق وفاخر للأثاث بشكل يتماشى مع الأسلوب العصري للبيت السعودي الأنيق.

موضحاً أن كل قطعة من هذه المجموعة تتميز بالتفرد الذي يلبي جميع الأذواق ويناسب كافة المساحات.

وأفاد باسل أن منتجات بي ديزاين من الأثاث والديكور باتت عنواناً فريداً لاحتياجات كل منزل بفضل تلك الإبداعات التي لا تُضاهى بجودتها الفائقة وحرفيتها العالية. وقد أشار إلى أن الشركة قد أصبحت الوكيل الحصري في الشرق الأوسط للعلامة التجارية الإيطالية Milano home concept، صانع الأثاث الإيطالي الذي يقدم أحدث موديلات المفروشات الإيطالية الراقية بتصاميم مميزة.

ودعا الرئيس التنفيذي كافة العملاء والمهتمين بالديكور المميز إلى زيارة معارضها في الرياض ,جده و الخبر للتمتع برقي معروضاتها. وقد أكد أن إبداعات ومنتجات التشكيلة الجديدة تعد فرصة هامة لتعزيز جمالية القصور والمنازل هذا الصيف من خلال تصاميم فاخرة ومبهرة تعيد صياغة مفهوم المفروشات السائد حالياً في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة B Design قد تأسست عام 1956 لتقدم لعملائها منتجات تضفي على كل مساحة ذاك المزيج الفريد بين بساطة الإبداع والتعمق في التفاصيل. ونظراً لتمتعها بخبرة كبيرة تمتد لأكثر من ستة عقود في تصميم الأثاث والتصنيع والمبيعات في لبنان والمملكة العربية السعودية.

وقامت الشركة بتقديم حلول التأثيث من المنتجات المستوردة والمحلية، من الأثاث والإضاءة والإكسسوارات والفرش والمنسوجات.

كما تمكنت من خلال تواجدها في العديد من القطاعات المختلفة، من إنشاء عدة مساحات معيشيّة غير اعتياديّة، ونجحت بمساعدة عملائها على تحويل منازلهم إلى رحلة ملهمة يقدّمها الأثاث الأنيق والألوان الباهرة التفاصيل والتعديلات المميزة على كل منزل.