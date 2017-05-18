انتحار عشرينية في عرعر

أنهت مواطنة عشرينية صباح أمس، حياته بالانتحار شنقا وذلك بربط عنقه بواسطة قطعة قماش بربطها في دولاب بأحد غرف منزل ذويها في حي الفيصلية بعرعر.

وقال مساعد الناطق الإعلامي لشرطة الحدود الشمالية النقيب فايز الجهني اليوم الخميس إنه عند الساعة السابعة من صباح أمس تبلغ مركز شرطة الفيصلية بعرعر عن طريق دوريات الأمن بالمنطقة بلاغاً من قبل الهلال الأحمر يفيد عن وجود حالة وفاة مواطنة في العقد الثاني من عمرها، حيث قامت بشنق نفسها بواسطة قطعة قماش بربطها في دولاب أحد غرف المنزل.

وأوضح الطبيب الشرعي، عدم وجود أي عنف أو مقاومة، وتم إيداع الجثمان بثلاجة الموتى ومن ثم إحالة القضية لدائرة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.