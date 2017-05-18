تأثر الحركة المرورية يومي السبت والأحد في الرياض

بمناسبة انعقاد القمة السعودية الأمريكية، و القمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية يومي السبت والأحد 24 ـ 25 شعبان 1438 هـ.

أوضحت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض في بيان اليوم، أن الحركة المرورية ليومي السبت والأحد، ستكون سالكة في أغلب طرق ومحاور مدينة الرياض، عدا بعض الأجزاء التي ستتأثر أثناء حركة المواكب الرسمية لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، والوفود الرسمية بعد الظهر، كما ستتأثر الحركة جزئيا مساءً بعد صلاة العشاء.

وأهابت إدارة المرور بالمواطنين والمقيمين بمتابعة ما يصدر من تعليمات عن حركة المرور عبر الرسائل التي ستبث رسميا من الإدارة، وما يصرح به الناطق الإعلامي للمرور، وسيكون مصحوبا بشرح مباشر من مركز القيادة والتحكم بمرور منطقة الرياض عبر جميع القنوات الإعلامية.