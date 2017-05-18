لوف يطالب بإلغاء كأس القارات

أعلن يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني حامل لقب كأس العالم 2014، انه يحبذ إلغاء كأس القارات والتي تقام في العام الذي يسبق المونديال، وذلك نظرا لكثرة المباريات التي يخوضها اللاعبون.

وآثر لوف خوض كأس 2017 المقررة في روسيا من 17 يونيو الى الثاني من يوليو، بتشكيلة رديفة لا تضم سوى ثلاثة لاعبين من الذين قادوا “ناسيونال مانشافت” الى لقب مونديال 2014 في البرازيل، وذلك للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب.

وضمت التشكيلة الألمانية للبطولة المقبلة، سبعة لاعبين لم يخوضوا بعد أي مباراة دولية، مع تفضيل لوف إراحة لاعبين مثل مسعود اوزيل وتوماس مولر وجيروم بواتنغ وماتس هوملز وطوني كروس.

وستكون كأس القارات 2017 ثالث بطولة عالمية تخوضها ألمانيا في ثلاثة أعوام، بعد كأس أوروبا 2016 (بلغت الدور نصف النهائي) وكأس العالم 2014.