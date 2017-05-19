كين يقود توتنهام لفوز ساحق على ليستر

حسم توتنهام هوتسبر مواجهته المؤجلة مع ليستر سيتي بطل الموسم الماضي من المرحلة الرابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي في كرة القدم، باكتساحه 6-1 الخميس على ملعب “كينغ باور ستاديوم” بفضل رباعية لهاري كاين.

وارتدت المواجهة بين الفريقين طابعا هامشيا كون توتنهام خسر معركة اللقب لمصلحة جاره تشلسي وضمن الوصافة وبطاقة التأهل المباشر الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في حين أن ليستر الذي كان يتصارع الموسم الماضي مع توتنهام بالذات على اللقب وانتزعه منه في المتر الأخير، متواجد في منتصف الترتيب وفاقد الأمل بالمشاركة القارية الموسم المقبل.

ويدين توتنهام بتجديده فوزه على ليستر في معقله، بعد أن خرج فائزا ايضا من الزيارة الأخيرة الى ملعب منافسه بنتيجة 2-صفر الموسم الماضي في مسابقة الكأس، الى كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين الذي سجل ثنائية.

وجاء الهدف الأول لكاين في الدقيقة 25 بعدما وصلته الكرة من سون هيونغ مين بالذات اثر هجمة مرتدة سريعة، فيما عزز الثاني النتيجة في الدقيقة 36 بعد تمريرة متقنة من ديلي آلي تابعها الكوري الجنوبي “طائرة” في الشباك.

وفي الشوط الثاني، قلص ليستر الفارق في الدقيقة 59 عبر بن شيلويل الذي وجد نفسه أمام مرمى مشرع أمامه بعد خروج خاطىء للحارس الفرنسي هوغو لوريس، فسدد الكرة في الشباك، لكن سرعان ما رد كاين واعاد الفارق الى ما كان عليه بكرة رأسية (63).

ووجه سون هيونغ مين الضربة القاضية لرجال المدرب كريغ شكسبير بتسجيله هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع اثر هجمة مرتدة وتمريرة من كاين بالذات أتبعها بمجهود فردي حيث تلاعب بالدفاع قبل أن يسدد من خارج المنطقة الى الزاوية اليسرى الأرضية (71).

وأكمل توتنهام مهرجانه بالهدف الثالث لكاين بتسديدة من مشارف المنطقة (88)، ثم سرعان ما أضاف المهاجم الدولي هدفه الرابع بتسديدة مماثلة (90+2)، رافعا رصيده الى 26 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليتصدر ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن مهاجم ايفرتون البلجيكي روميلو لوكاكو.

وستكون الفرصة سانحة أمام كاين لحسم لقب جائزة هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي (سجل 25 هدفا الموسم الماضي)، وذلك عندما يختتم توتنهام الموسم الأحد أمام مضيفه هال سيتي.