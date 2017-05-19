أنقاذ 43 مهاجرًا من الغرق غرب تركيا

أنقذ خفر السواحل التركي، الخميس، 43 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان.

ونقلت وكالة “الاناضول” التركية عن مصادر من خفر السواحل قولها، إن فرق السواحل توجهت إلى شواطئ قضاء سفري حصار التابع للولاية استجابة لاستغاثة جاءت من مهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي شارف على الغرق أثناء التوجه إلى الجزر اليونانية الواقعة قبالة سواحل ولاية إزمير غرب تركيا.

وأضافت المصادر أن فرق خفر السواحل أنقذت 43 مهاجرًا بينهم أربعة أطفال، حيث غرق القارب بعد إنقاذهم، مشيرةً إلى إلى أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم يحملون الجنسيتين الأفغانية والسورية.