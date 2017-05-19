وفاة المغني الأمريكي كريس كورنيل منتحرا

أعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة وين أمس الخميس أن مغني الروك الأمريكي كريس كورنيل مغني فريق ساوند جاردن توفي بعد انتحاره شنقا، بحسب رويترز.

وقال مكتب الطب الشرعي في بيان بعد أن أجرى تشريحا مبدئيا للجثة “تحدد سبب الوفاة بأنه انتحار شنقا. لم يكتمل تقرير التشريح بعد”.

وفي وقت سابق ذكر وكيل كورنيل، بريان بومبري، أن وفاة المغني كانت “مفاجئة وغير متوقعة”.

ومن جانبه افاد متحدث باسم شرطة ديترويت أن أحد أصدقاء كورنيل استدعى أفراد الشرطة إلى الفندق قرب منتصف الليل.

وعثر على كورنيل المولود في سياتل ميتا في حمام غرفته بفندق في ديترويت مساء الأربعاء بعد ساعات من إحياء ساوند جاردن حفلا في المدينة.

وكان كورنيل قد كتب في تغريدة على تويتر في وقت سابق يوم الأربعاء “أخيرا عدت إلى مدينة الروك”.