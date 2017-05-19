المملكة تهنئ رئيس الكاميرون باليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه و اسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس الكاميرون، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق اطراد التقدم والازدهار .

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة لرئيس الكاميرون بالمناسبة ذاتها.