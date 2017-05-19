إعلان أسماء 1003 متقدماً على وظائف صحية

دعتهم لمطابقة البيانات اعتبارًا من الأحد المقبل.

أعلنت وزارة الخدمة المدنية 1003 من متقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (رجال) والمعلنة في 15 / 8 / 1438 هـ إلى زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت “الوزارة” المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بدءاً من يوم الاحد القادم 2525 / 8 / 1438 هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 27 / 8 / 1438 هـ، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، والأسماء المعلنة هي لمن تمت (مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (المعدل في المؤهل العلمي، اقدمية التخرج) ثم الرغبات المكانية، ومن لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعتبر ذلك عدولاً منهم عن الرغبة في التوظيف.

وشددت الوزارة على أن “الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات”.

وطالبت المعلنة أسمائهم إلى مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة مصطحبين الهوية الوطنية مع نسخة منها، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، فيما يشترط على الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي، وشهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية، وبطاقة التسجيل المهني، سارية المفعول.

وأوضحت الوزارة أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة يعد عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.