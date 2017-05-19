خادم الحرمين يصل الرياض قادما من جدة

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد ظهر اليوم إلى الرياض قادماً من محافظة جدة.

وكان في استقبال الملك المفدى بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية عند سلم الطائرة، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة لشؤون الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.