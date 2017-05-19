جدول الفعاليات

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خادم الحرمين يصل الرياض قادما من جدة
المملكة تصنف اللبناني "هاشم صفي الدين" إرهابياً
المركز الاعلامي لقمة العزم ينظم سلسلة مؤتمرات صحافية في الرياض
إعلان أسماء 1003 متقدماً على وظائف صحية
الشورى يصوت على إعادة هيكلة الخطوط السعودية
منبر الحرمين يحذر من فوضي مسلحة
القمة العربية الإسلامية الأمريكية (جرافيك)
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وزير الثقافة والإعلام: 500 إعلامي من جميع أنحاء العالم لتغطية القمم الثلاث بالرياض
مستشفى القريات يجري 506 عمليات جراحية
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