الشيف مسعود أوزكان يُقدم بوفيه عشاء السلطان في فندق برج رافال كمبينسكي

من منطلق حرصه على تقديم كل ما هو جديد ومميز، وسعيه للتحسين والتطوير المستمرين، ضم فندق برج رافال كمبينسكي مؤخراً إلى قائمة العاملين لديه الشيف مسعود أوزكان، كبير الطهاة بأشهر الفنادق والمطاعم الفخمة العالمية؛ والذي أطلق قائمة طعام جديدة بلمسات فريدة في المطعم المميز تورا العثماني.

يمتلك الشيف مسعود خبرة تمتد لـ 9 سنوات قضاها بين فنادق الفورسيزونز والشيراتون وديفان في تركيا، ومطعم ستيفن بيلس في دالاس تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى حصوله على عدة ميداليات ذهبية من مسابقات الطبخ العالمية.

وحول تجربة عمله في فندق برج رافال كمبينسكي، ذكر الشيف مسعود “إنه من دواعي سروري وفخري أن أنضم إلى فريق الطهاة في فندق برج رافال كمبينسكي، وآمل أن يُشكّل عملي معهم إضافة مميزة للفندق عبر الأسلوب الخاص في الطهي وتقديم الأطباق العثمانية الأصيلة”.

وذكر الشيف مسعود أنه يقدم حالياً بوفيه عشاء السلطان كل يوم أربعاء من الساعة السابعة مساءً حتى منتصف الليل، بالإضافة إلى الأطباق العثمانية المميزة التي يقدمها يومياً في مطعم تورا العثماني.

وتتضمن قائمة الشيف مسعود طبق الرشتاي، وهي نوع من أنواع المعكرونة المعدة بالطريقة العثمانية القديمة، غالباً ما تطبخ مع الدجاج والمأكولات البحرية.

وفي نفس السياق أعرب المدير العام الفندق، خوان أوريبي، عن سعادة جميع العاملين في فندق برج رافال كمبينسكي بوجود الشيف مسعود أوزكان، مشيراً إلى حرص الفندق على استقطاب أفضل الخبرات في كافة المجالات، والبحث عمّا هو متميز وفريد من نوعه من أجل تقديمه لضيوف وزوار الفندق.

الجدير بالذكر أن مطعم تورا العثماني حاز على جائزة “أفضل مطعم شرق أوسطي” في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل الجوائز الخليجية للسفر والطعام التي تنظمها هيئة البحرين للسياحة والمعارض لعام 2016.

ويأتي هذا التكريم تأكيداً على تميز الفندق وموقعه المتميز على خارطة الفنادق الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الفرادة التي يتمتع بها مطعم تورا العثماني الذي يسعى دائماً إلى تقديم أرقى إبداعات الطهي في المطبخ العثماني.