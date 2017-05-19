“بترومين” تنظم رحلتها السنوية لكبار موزعيها إلى لندن

كعادتها السنوية، نظمت بترومين، الشركة الرائدة في صناعة وتسويق زيوت التشحيم وخدمات السيارات وتطوير وإدارة مراكز صيانة السيارات ومحطات الوقود بكافة مرافقها في المملكة العربية السعودية، الرحلة السنوية لكبار الموزعين الي لندن والتي تضمنت برنامجاً ترفيهياً تم إعداده خصيصاً للاحتفاء بالموزعين.

تأتي الرحلة السنوية لكبار الموزعين استمراراً لدور شركة بترومين الرائد في التواصل مع عملائها من كبار الموزعين. وتضمن برنامج الرحلة عدداً من الأنشطة اشتملت على زيارة مختلف المناطق السياحية والأثرية التي تشتهر بها مدينة لندن.

وتعليقاً على رحلة كبار الموزعين، أوضح الاستاذ سمير عبد العزيز فقيه، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات الداخلية بأن اجتماع بترومين بكبار موزعي منتجاتها كان بمثابة فرصة للشركة لتعميق علاقة العمل التي تخدم مصلحة الطرفين، والبحث عن فرص حقيقية للتوسع و تواجد منتجات بترومين في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى استطلاع آرائهم والتعرف على مقترحاتهم التي تساهم في تسويق منتجات بترومين في السوق السعودي ، وكذلك اطلاعهم على آخر التحديات وتقديم الشكر والعرفان لمجهوداتهم والنتائج التي تمكنوا من تحقيقها خلال العام المنصرم.

وحرص الرئيس التنفيذي لشركة بترومين، المهندس سمير نوار، على أن يصاحب كبار الموزعين خلال الرحلة للالتقاء بهم مباشرة والثناء على جهودهم المخلصة التي يبذلونها وقد صرح المهندس سمير قائلاً:”يسعدني أن أكون بصحبة كبار موزعي شركة بترومين خلال هذه الرحلة السنوية التي تحرص شركة بترومين عليها كل عام حتى نبقى على تواصل دائم مع موزعينا الذين نعتبرهم شركاءنا في النجاح، وإنني إذ أتقدم إليهم بالشكر على النتائج الإيجابية التي تمكنوا من تحقيقها فإنني أدعوهم للاستمرار في مسيرة الإنجازات التي تحققت ومازالت تتحقق بفضل جهودنا المشتركة مع التأكيد على أن الشركة سوف تبقى دائماً على دعمها لجهودهم من خلال تقديم منتجات متميزة تلبي رغبات ومتطلبات العملاء والمحافظة على جهودتها العالية للمنتجات وتطويرها بصفة مستمرة باستخدام أخر ما توصلت إليه التقنية العالمية”.

ومن جانبهم أعرب موزعو شركة بترومين عن امتنانهم وشكرهم للشركة على تنظيم مثل هذه الرحلات السنوية، وعن اعتزازهم بتلك الثقة الكبيرة التي توليها لهم شركة بترومين، وأكد الموزعون على أن مثل هذه البرامج الاجتماعية واللقاءات المتواصلة إنما تعزز علاقة بترومين مع شركائها وتدفعهم نحو المزيد من النجاح المثمر.

جدير بالذكر أن بترومين تقوم بتشغيل خمس قطاعات أعمال رئيسية هي تصنيع وبيع زيوت التشحيم والشحوم الصناعية، الخدمات السريعة لتغيير زيوت المركبات “بترومين إكسبرس”، خدمات إصلاح وصيانة المركبات، محطات الوقود، وتوكيلات شركات السيارات (الوكيل الرسمي لسيارات “نيسان” في المملكة العربية السعودية).

وتضم بترومين فريق عمل يناهز خمسة آلاف موظف، وتصدّر منتجاتها إلى أكثر من 40 بلداً في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما أن بترومين هي إحدى الشركات العشر من الشركات المرخصة لإنشاء وتشغيل المحطات على الطرقات السريعة في المملكة العربية السعودية.