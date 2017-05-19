المركز الاعلامي لقمة العزم ينظم سلسلة مؤتمرات صحافية في الرياض

بادر المركز الاعلامي الخاص بقمة العزم المقررة في الرياض للعمل على تنظيم سلسلة مؤتمرات صحافية لمسؤولين كبار على المستوى السعودي والعربي والإسلامي.

وأعلن المركز الصحافي بفندق ماريوت الرياض، الذي يزدحم بمئات الاعلاميين من أنحاء العالم، أن اللجنة الاعلامية المكلفة بادرت الى تنظيم سلسلة من المؤتمرات الصحفية التي تهدف الى توفير المعلومات والإجابات للصحافيين.

وسيشارك في المؤتمرات سمو الاميرة ريما بنت بندر بن سلطان والشيخ محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، وزير الطاقة والثروة المعدنية، وزير المالية، وزير التجارة والاستثمار، المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، رئيس الهيئة العامة الرياضة والشباب، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، نائب رئيس الاستخبارات، سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن، ومن المقرر أن تعلن اللجنة الإعلامية مواعيد هذا اللقاءات لاحقا هذا المساء.