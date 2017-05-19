الترخيص لـ 19 شركة أمريكية بملكية كاملة في السعودية

1027343.jpg
طباعة التعليقات

الرياضالشرق

رخصت السعودية لـ 19 شركة أمريكية بملكية كاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة.

ويأتي الترخيص لهذه الشركات فيما تدخل العلاقات السعودية الامريكية مرحلة جديدة من التفاهم رفيع المستوى بين البلدين.

الرياض  |  الشرق

الأكثر تعليقاً

الأكثر مشاركة في تويتر

الأكثر مشاركة في فيسبوك