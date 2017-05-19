الرياض – الشرق
الرياض – الشرق
رخصت السعودية لـ 19 شركة أمريكية بملكية كاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة.
ويأتي الترخيص لهذه الشركات فيما تدخل العلاقات السعودية الامريكية مرحلة جديدة من التفاهم رفيع المستوى بين البلدين.
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الترخيص لـ 19 شركة أمريكية بملكية كاملة في السعودية
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