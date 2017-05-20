بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس الأمريكي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمطار الملك خالد، ضيف البلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يزور الرياض في أول رحلة خارجية له منذ تسلمه مهامه.

ويعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ترامب تركز على إعادة تأكيد الصداقة العريقة وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية الوثيقة بين البلدين.

وفي قمة أخرى، غداً الأحد، يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأميركي لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على بناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.

وكذلك يجري ترامب قمة عربية إسلامية مع 55 من قادة وممثلي الدول الإسلامية في العالم،غداً الأحد ، لبحث سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفاعلية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة بسبب الإرهاب والتطرف والعمل على تعزيز قيم التسامح والاعتدال.

وكان في استقبال الرئيس الأمريكي،أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز .

واطلقت المدفعية فور وصول ترمب عدة طلقات ترحيبية، كما قدم أطفال باقات من الورود لخادم الحرمين الشريفين وللرئيس الأمريكي، فيما حلقت مجموعة من طائرات صقور السعودية ترحيبا بزيارة فخامته للمملكة.

وبعد استراحة قصيرة في الصالة الملكية بالمطار صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامته.

ويرافق الرئيس الأمريكي في زيارته الحالية للمملكة كل من حرم الرئيس السيدة الأولى ميلانيا ترمب، ووزير الخارجية ريكس تيليرسون، وزير التجارة ويلبر لويس روس، مساعد الرئيس وكبير الموظفين راينس بريبس،مساعد الرئيس كبير المستشارين جاريد كوشنر، والابنة الأولى مستشارة الرئيس ايفانكا ترمب، ومساعد الرئيس كبير الاستراتيجيين والمستشارين ستيفين بانون، ومساعد الرئيس وكبير المستشارين ستيفن ميلير، ومساعد الرئيس مستشار الأمن القومي الفريق هيربرت رايموند ماكماستر، ومساعد الرئيس نائب كبير الموظفين جوزيف هايجين، ومساعدة الرئيس كبيرة الموظفين لدى السيدة الأولى لينزي رينولدز، ومساعدة الرئيس مديرة الاتصالات الاستراتيجية هوب هيكس، ومساعد الرئيس مدير التواصل الاجتماعي دان سكافينو، ومساعد الرئيس السكرتير الإعلامي شون سبايسر، ومساعد الرئيس رئيس المجلس الاقتصادي غاري كون، ومساعدة الرئيس نائبة مستشار الأمن القومي دينا بويل، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في المملكة كريستوفر هنزل، وعدد من المسؤولين.