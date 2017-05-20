وصول القادة والزعماء المشاركين في قمة الرياض

وصل رئيس جمهورية سيراليون، الرئيس الدكتور إرنست باي كوروما، والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمين مدينة الرياض المهندس ابراهيم السلطان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي ، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما وصل رئيس جمهورية جامبيا الرئيس آداما بارو، والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمين مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ،وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي ،ومندوب عن المراسم الملكية.

ووصل مدير مكتب الرئيس السوداني الفريق طه احمد الحسين، وزير الدولة، رئيس الوفد إلى الرياض اليوم ، للمشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية.

وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى محمد بن فيصل ابو ساق والسفير السعودي لدى السودان علي بن حسن بن جعفر والسفير السوداني لدى المملكة عبدالباسط بدوي علي السنوسي ومساعد قائد قاعدة الملك سلمان اللواء ناصر القحطاني ومندوب عن المراسم الملكية.

فيما وصل رئيس جمهورية غينيا الرئيس ألفا كوندري، والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمين مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما وصل رئيس جمهورية بوركينا فاسو، الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم ، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمين مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي، ومندوب عن المراسم الملكية.