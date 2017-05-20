خادم الحرمين يقلد ترامب بأرفع وسام سعودي

قلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم ، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوسام الملك عبد العزيز؛ وهو أعلى وسام مدني في المملكة.

جاء ذلك لدي استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة في الرياض اليوم، الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان في استقبال ترامب، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأجريت للرئيس الأمريكي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح ترامب مستقبليه، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة لشؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الشورى، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس الأمريكي.

وعقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين ، الرئيس الأمريكي إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث قلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قلادة الملك عبدالعزيز؛ التي تعد أرفع وسام في المملكة العربية السعودية؛ وذلك تعبيرا عما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وثيقة وتقديرا من خادم الحرمين الشريفين لفخامته والجهود المبذولة في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسعيه لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له .