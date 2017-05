خادم الحرمين الشريفين مرحباً بالرئيس الأمريكي ترامب على تويتر كاتباً: “نرحب بفخامة الرئيس الأمريكي @POTUS في المملكة. ستعزز زيارتكم تعاوننا الإستراتيجي، وستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.”.

ثم أعقبها تغريدة بالإنجليزية: “We welcome @POTUS Trump to KSA. Mr. President, your visit will strengthen our strategic cooperation, lead to global security and stability.”