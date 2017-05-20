فتح مركزا رقميا لمراقبة الإرهابيين بالمملكة

قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، السبت، إن هزيمة الإرهاب واقتلاعه من الجذور يتطلب محاربته فكريا إلى جانب محاربته عسكريا.

لافتاً إلى أن الإرهاب لا يحكمه نطاق جغرافى، ومشيراً إلى أن تنظيم داعش يضم خليطا من 45 ألف مقاتل وفق التقديرات المتداولة ينتمون لأكثر من 101 دولة حول العالم، من بينهم 1500 مقاتل من بلد أوربي واحد وينحدرون من اتجاهات فكرية متعددة لها هدف واحد هو الإرهاب والتطرف عن طريق تحفيز عواطفهم.

وجاءت تصريحات العيسى خلال حلقة نقاش بعنوان ” جهود المملكة في محاربة الفكر المتطرف ” التي ألقاها اليوم على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية:” لقد تبنت المملكة خطاباً جديداً برؤية بناءة لمواجهة خطاب التطرف على الصعيد المحلى والإقليمى والعالمى لتبيان سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف، حيث أقامت أكبر مركز رقمي لرصد نشاط القاعدة وداعش وتم من خلاله اغلاق الآلاف المواقع التابعة لهما، وسعي المملكة الحثيث لمكافحة الفكر المتطرف واعتراض الرسائل التي توجهها هذه التنظيمات الإرهابية ومحاربة المواقع الجديدة الوهمية التي يطلقها تنظيم داعش وتم اكتشافها مؤخراً والتعامل معها بقوة وحزم.

وبيّن العيسي أن من جهود المملكة في مكافحة الفكر المتطرف تم إنشاء مركز أخر يعنى بمحاربة الفكر الإرهابي المتطرف سيتم تدشينه خلال الزيارة الحالية للرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويقوم بإعداد الدرسات والخطط والآليات الكفيلة باعتراض الفكر الإرهابي المتطرف.

إضافة لمركز ثالث بدء عمله فعلياً يعنى بمواجهة الحرب الفكرية التي يرسلها داعش يوميا التي يتم من خلالها اصطياد المستهدفين عبر الآلة الإعلامية للقاعدة وداعش، لتقوم هذه المراكز بدوها في تزويد الجميع بالبحوث والدراسات المتعلقة بداعش والقاعدة وغيرها من التنظيمات والجماعات المتطرفة وايجاد البرامج والفعاليات والنشاطات اللازمة لمواجهة الأفكار الضالة والمتطرفة.

ونوه بإعلان المملكة مع ماليزيا لإنشاء مركز الملك سلمان للسلام العالمي بماليزيا الذي يعنى بإرساء قيم السلام والتسامح وترسيخ مفهوم الوسطية والإعتدال والتصدي لإيدلوجية التطرف والإرهاب مفيداً أن المركز سيبدأ عمله غرة شهر رمضان المبارك القادم.

واستعرض معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي، جهود الرابطة لإيضاح حقيقة الإسلام ومواجهة آليات تشويهه من قبل داعش والقاعدة والجهات الداعمة لهما، ومعالجة عشوائية وفوضويات العمل الإسلامي لدى بعض الجهات، إلى جانب قيامها بمراجعة قانونية بعض الهيئات فيما هو من اختصاص الرابطة، ومواجهة آليات التحريض وإشعال العاطفة الدينية من قبل المغرضين والإرهابين والمضللين، وايضاح الوعي الإسلامي ومنهجه الوسطي منذ بزوغ فجر الاسلام.

وشدد على أن الارهاب قام على أيدلوجية متطرفة عبر وسائل الاتصال , ولم يقم على كيان عسكري او سياسي، وكذا إشعال العاطفة الدينية في منصات التأثير الدينية، وأنه لا يمكن هزيمة التطرف الا بالقضاء على أيدولوجيته واستئصاله من جذوره وهو ما تقوم به المملكة.

وأشار الدكتور العيسى إلى أن الرابطة تهتم بإيضاح تعاليم الإسلام الوسطية عبر مراكزها للقيام بهذه الرسالة بالتعاون مع عدد من الحكومات حول العالم لمواجهة التطرف والإرهاب إضافة للتواصل مع الجاليات الإسلامية في العالم وتقديم التوعية اللازمة لها، بما يضمن تطبيق القوانين السائدة في تلك الدول وعدم تجاوزها، وتوضيح وتصحيح بعض الأفكار المغلوطة حول الدين الإسلامي الحنيف، مفيداً بوجود دعم سياسي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة من قبل بعض الجهات السياسية التي تسعى لتحقيق مصالحها من أجل ابعاد طائفية، من خلال ايجاد بعض الذرائع الضالة التي تضلل الشباب المغرر بهم.