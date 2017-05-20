الطرق المغلقة لقمة الرياض

أعلن المرور، الطرق المغلقة مؤقتاً والطرق البديلة لها في الرياض، تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافةً إلى توافد قادة ووفود دول مجلس التعاون والدول العربية والاسلامية،؛ للمشاركة في القمة.

وأبان المرور أن الطرق المغلقة هي: طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الجنوب بعد تقاطع شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب”، وطريق أبي بكر الصديق باتجاه الجنوب بعد تقاطع العروبة، وطريق كوبري الخليج باتجاه الغرب.

أما الطرق البديلة فهي: طريق الأمير تركي الأول، وطريق الملك خالد، وطريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالله، وطريق الملك سلمان، وطريق صلبوخ، وشوارع: الضباب، العليا، التخصُّصي، صلاح الدين، وطريق أم الحمام وجميع الطرق الدائرية.

ودعت إدارة المرور مَن يرغب في مراجعة السفارات، إلى التوجُّه عبر البوابة الشمالية بطريق الملك خالد؛ حيث إن البوابة المتفرعة من كبري عبدالله بن أبي حذافة السهمي مغلقة.