الرئيس الفلسطيني يصل الرياض

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الرياضواس

وصل رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية .
وكان في استقباله  بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، وأمين مدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، ورئيس بعثة شرف المرافقة للرئيس الفلسطيني عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرياض  |  القمة العربية الإسلامية الأمريكية  |  واس
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