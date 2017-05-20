بعد نحو 6 أشهر من زيارة رئيس مجموعة “سوفت بنك” ماسايوشي سون، لقصر دونالد ترمب في مانهاتن والتي أبهجت المستثمرين.

ومن المنتظر أن يلحق أغني رجل في اليابان بصديقه ترمب في زيارة السعودية مع قيام الرئيس الأمريكي بأولى جولاته الخارجية منذ توليه منصبه.

ويتوقع أن يعلن رئيس “سوفت بنك” في الرياض عن إتمام أول جولة تمويلية لما سيكون أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم، والمدعوم من صندوق الثروة السيادي السعودي وآبل.

ويتزامن ظهور سون في العاصمة الرياض والتدشين المتوقع لصندوق رؤية سوفت بنك (صندوق فيجن) البالغة قيمته 100 مليار دولار مع زيارة ترمب للمملكة.

ويصف سون الصندوق بأنه ضروري لاستعداد سوفت بنك للتدفق الشديد للبيانات، والذي يتوقع حدوثه في وقت يتزايد فيه إضفاء الطابع الرقمي على الاقتصاد العالمي.

وقال سون في فبراير: “صندوق رؤية يضع إطار عمل لسوفت بنك للنمو خلال المئة والمئتين والثلاثمئة عام القادمة… السنوات العشر المقبلة ستكون الوقت المناسب لي كي أضع الخطة موضع التنفيذ بينما أجهز من يخلفني.”