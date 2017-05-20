الرياض وواشنطن توقعان اتفاقيات بـ 280 مليار دولار

وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ، اليوم في قصر اليمامة بالرياض على إعلان الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحضور خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي، جرت مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات والفرص الاستثمارية بين المملكة وأمريكا التي تفوق قيمتها الإجمالية مئتين وثمانين مليار دولار، ستسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنية وبناء استثمارات وصناعات واعدة، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين.

وتبادل ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون مذكرتين بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الدفاع وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الدفاع والتي تم توقعيهما من وزيري الدفاع في البلدين لتحديث وتطوير القوات المسلحة السعودية بالقدرات الدفاعية.

كما تم تبادل اتفاقية شراكة لتصنيع طائرات بلاك هوك العمودية في المملكة، ومثّل الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، ومن الجانب الأمريكي رئيسة شركة لوكهيد مارتن السيدة مارلين هيوزن.

كما جرى تبادل 4 اتفاقيات في مجال الصناعات العسكرية، مثل المملكة رئيس شركة الصناعات العسكرية أحمد الخطيب، وعن الجانب الأمريكي كل من رئيسة شركة لوكهيد مارتن السيدة مارلين هيوزن ، ورئيس شركة ريثيون السيد توماس كنيدي، ورئيس شركة جينرال داينامكس السيد جاري وتييد، ورئيس شركة بوينغ السيد دينيس مولينبيرق.

وكذلك تم تبادل مذكرة تفاهم في المجال التكنولوجي بين الشركة السعودية لتقنية المعلومات وشركة أبتيك، ومثل الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتقنية المعلومات الدكتور مساعد العيبان، ومن الجانب الأمريكي السيد براد كيويل من شركة أبتيك.

وأيضا تم تبادل اتفاقية في مجال توليد الطاقة، مثل الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن الجانب الامريكي رئيس شركة جنرال اليكترك السيد جون رايس.

كما تم تبادل اتفاقيتين في مجال تصنيع المنتجات عالية القيمة مثل الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن الجانب الأمريكي رئيس مجلس إدارة شركة داو كيمكلز السيد اندرو ليفرز، ورئيس شركة جنرال اليكترك السيد جون رايس.

وجرى أيضا تبادل اتفاقيتين في مجال الاستثمار في التقنية والبنية التحتية، مثل الجانب السعودي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ومن شركة سوفت بنك السيد ماسايوشي سون، ورئيس شركة بلاكستون السيد ستيفين شوارزمين.

وفي مجال الاستثمارات البتروكيمياوية تم تبادل اتفاقية لتأسيس مصنع للإيثيلين في الولايات المتحدة، مثل الجانب السعودي رئيس شركة سابك المهندس يوسف البنيان، ومن الجانب الأمريكي رئيس شركة إكسون موبيل السيد دارن وودز.

كما تم تبادل العديد من الاتفاقيات مع شركة أرامكو السعودية في مجال خدمات النفط والغاز، مثل الجانب السعودي رئيس شركة أرامكو المهندس أمين الناصر، مع كل من رئيس شركة إن أو في السيد كلاي ويلامز، ورئيس شركة روان السيد تومس بورك، ورئيس شركة نابورز السيد انثوني بتريلو، ورئيس شركة هاليبرتون السيد جيف ملير، ورئيس شركة شلمبيرجير السيد بال كبزغارغ، ورئيس شركة ويذر فورد السيد مارك مكلوم، ورئيس شركة مكديموت السيد ديفد ديكسون، ورئيس شركة هوني ويل السيد داريو ادامزك، ورئيس شركة جينرال إليكتركس السيد جون رايس، ورئيس شركة جيكوبز السيد ستيفن ديمترايوس، ورئيس شركة اميرسون السيد ديفد فار.

وفي مجال التعدين وتطوير القدرات البشرية، تم تبادل ثلاث اتفاقيات مثل الجانب السعودي رئيس شركة معادن المهندس خالد المديفر، مع كل من رئيس شركة الكوا السيد روي هارفي، ورئيس شركة موسايك السيد جيمس أوريك، ورئيس شركة فلور السيد ديفد سيتون.

وجرى تبادل اتفاقية في مجال الاستثمارات الصحية لبناء وتشغيل عدة مستشفيات في المملكة، مثل الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لمجموعة العليان السيدة لبنى العليان، مع رئيس شركة سلكت ميدكل السيد روبرت اورتينزيو.

وفي مجال النقل الجوي تم تبادل اتفاقية شراء طائرات مثل الجانب السعودي رئيس شركة طيران السعودية الخليجية طارق القحطاني، مع رئيس شركة بوينغ السيد دينيس مولينبيرق.

وفي مجال الرقمنة، تم تبادل اتفاقية مثل الجانب السعودي رئيس الشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة، مع رئيس شركة سيسكو السيد شك روبنز.

كما تم تبادل اتفاقية لبناء مركز تخزين معلومات، مثل الجانب السعودي رئيس شركة صفاناد المهندس كمال باحمدان، مع رئيس شركة اندستري كابيتال السيد نورمان فيلارينا.

وتم تبادل اتفاقية في مجال الاستثمارات العقارية، مثل الجانب السعودي رئيس مجموعة الجفالي خالد الجفالي، مع رئيس شركة كليمينت للتطوير السيد دانييل كلامينتي.

حضر مراسم تبادل الاتفاقيات، أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومستشار الأمن القومي محمد بن صالح الغفيلي، والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد بن عقيل الخطيب، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي.

كما حضرها من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ريكس تيليرسون، ووزير التجارة ويلبر لويس روس، ومساعد الرئيس وكبير الموظفين راينس بريبس، ومساعد الرئيس كبير المستشارين جاريد كوشنر، ومساعد الرئيس كبير الاستراتيجيين والمستشارين ستيفين بانون، ومساعد الرئيس وكبير المستشارين ستيفن ميلير، ومساعد الرئيس مستشار الأمن القومي الفريق هيربرت رايموند ماكماستر، ومساعد الرئيس نائب كبير الموظفين جوزيف هايجين، ومساعد الرئيس رئيس المجلس الاقتصادي الوطني جاري كون، ومساعدة الرئيس نائبة مستشار الأمن القومي دينا بويل، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في المملكة كريستوفر هنزل، ومساعد خاص الرئيس كبير مديري شؤون الخليج في مجلس الأمن القومي الدكتور مايكل بيل .