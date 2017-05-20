الرئيس المصري يصل الرياض

وصل رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، و أمين مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، و سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم في جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي،ومندوب عن المراسم الملكية.