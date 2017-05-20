وصول قادة مجلس التعاون في الرياض

وصل ملك البحرين، الملك حمد بن عيسي آل خليفة، و الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والوفود المرافقة لهم، إلى العاصمة الرياض؛ للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان في استقبالهم بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي، وسفير المملكة لدى البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة ومندوب عن المراسم الملكية.

