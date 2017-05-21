أتربة وغبار على 6 مناطق

يتوقع لحالة الطقس اليوم، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية تمتد الى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة ).

كما يستمر هطول الأمطار الرعدية بمشيئة الله مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة، فيما تتكون سحب رعدية ممطرة على مناطق القصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.