القيادة تهنئ الرئيس اليمني بذكرى يوم الوحدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس اليمني، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة للرئيس اليمني بالمناسبة ذاتها.