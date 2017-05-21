جدة.. القبض على عصابة سرقة السيارات

قبضت شرطة محافظة جدة، على عصابة مكونة من 3 أشخاص من جنسية أفريقية امتهنوا سرقة السيارات.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن شرطة محافظة جدة تلقت بلاغات عن سرقة عدد من السيارات، باشرت شعبة التحريات والبحث الجنائي العمل عن كشف هوية الجناة، حيث تم ضبط 3 متهمين من جنسية أفريقية، مشيرًا إلى أن الدلائل أكدت وقوفهم خلف تلك السرقات وارتباطهم بعصابة مكونة من 4 أشخاص من جنسية أفريقية تم ضبطهم في وقت سابق.

وأضاف بسماع أقوالهم أقرّوا بما نسب إليهم وقاموا بالإدلاء على مكان إخفاء سيارة عثر عليها بحوزتهم بعد تغيير معالمها ووضع أخرى مزيفه بدلاً منها، تم التحفظ على المتهمين واحالتهم لمركز الشرطة المختص تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص.