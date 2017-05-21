بدء القمة التشاورية الخليجية الـ 17 في الرياض

عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اللقاء التشاوري السابع عشر، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ورأس اللقاء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز. وقبيل اللقاء التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

ويضم الوفد الرسمي للمملكة، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.