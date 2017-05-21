القصاص من جانٍ رجم مواطنًا بالحجارة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الطائف، وذلك بعدما إقدامه على رجم مواطن بحجارة على رأسه أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وجاء في بيان الوزارة ” أقدم سعيد بن راشد بن عويض العضياني الحارثي (سعودي الجنسية)، على قتل محمد بن مبارك بن محمد الكريعي الحارثي (سعودي الجنسية) وذلك برجمه بحجارة على رأسه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القصار من الوروثة وتكليفهم واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بالقصاص من الجاني وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصار من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني في الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأضحت الوزارة إنها إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين،على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذّرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.