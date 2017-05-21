تأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب

تأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب

1027410.jpg
طباعة التعليقات

الرياضواس

بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، تم اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب.

ومثلّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تبادل مذكرة التفاهم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ريكس تيليرسون.

الرياض  |  القمة العربية الإسلامية الأمريكية  |  واس
الأكثر مشاهدة في محليات

  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...

    • الأكثر تعليقاً

    الأكثر مشاركة في تويتر

    الأكثر مشاركة في فيسبوك