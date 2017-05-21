تأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب

بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، تم اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب.

ومثلّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تبادل مذكرة التفاهم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ريكس تيليرسون.