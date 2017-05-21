ترامب يستقبل الرئيس المصري

الرياض – واس
الرياض – واس
استقبل الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بمقر إقامته بالرياض، رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية.
صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف.
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