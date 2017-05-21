فعاليات زيارة ترامب للمملكة
12
رئيس فلسطين يصل الرياض (واس)
1027398.jpg
ولي عهد أبو ظبي يصل إلى الرياض (واس)
1027395.jpg
ملك البحرين يصل إلى الرياض (واس)
1027396.jpg
أمير قطر يصل إلى الرياض (واس)
1027392.jpg
رئيس جمهورية مصر العربية يصل إلى الرياض (واس)
1027387.jpg
سلطان بروناي يصل الرياض (واس)
1027377.jpg
رئيس وزراء لبنان يصل الرياض (واس)
1027384.jpg
رئيس الجمهورية العراقية يصل الرياض (واس)
1027370.jpg
رئيس جمهورية الجابون يصل إلى الرياض (واس)
1027368.jpg
رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يصل إلى الرياض (واس)
1027359.jpg
رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن وتارا يصل الرياض (واس)
1027360.jpg
رئيس الوزراء الماليزي يصل إلى الرياض (واس)
Profile