بحضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد جون ترامب، وقعت شركة “ريثيون” (المسجلة في بورصة نيويورك باسم RTN) و”الشركة السعودية للصناعات العسكرية” في المملكة العربية السعودية اليوم مذكرة تفاهم، يهدف من خلالها الطرفان إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة فيما بينهما في المجالات الدفاعية والتكنولوجية.

وستلعب مذكرة التفاهم دوراً هاماً في تمكين “ريثيون” وتعزيز قدراتها على مواصلة النمو العالمي لاسيما في المجالات الرئيسية التي تتطلبها السوق مثل: أنظمة الدفاع الجوي؛ والأسلحة الذكية؛ وأنظمة C4I؛ والأمن السيبراني لمنصات وأنظمة الدفاع.

كما ستسهم مذكرة التفاهم وبشكل مباشر أيضاً في تطوير منظومة الدفاع في المملكة العربية السعودية، وإتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات والخبرات الإقليمية؛ كما ستسهم من ناحية ثانية في توفير أسس طويلة المدى لعملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

وبمناسبة التوقيع على مذكرة التفاهم، قال توماس أي كينيدي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لــ ريثيون: “تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية كخطوة جديدة في علاقاتنا بالمملكة العربية السعودية التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.

كما نعتبرها مؤشراً قوياً على نجاحنا في مواصلة النمو والتطور العالمي”. مضيفاً: “بالعمل معاً نستطيع بناء قدرات دفاعية وسيبرانية في المملكة العربية السعودية على مستوى عالمي”.

وكجزء من مذكرة التفاهم الجديدة، أعلنت “ريثيون” اليوم عن خططها الرامية إلى تأسيس “وحدة أعمال ريثيون العربية”، وهي شركة سعودية مملوكة بالكامل لشركة “ريثيون”. ستعمل الشركة الجديدة على تطبيق البرامج التي من شأنها العمل على تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية المختلفة للمملكة.

وستتخذ الشركة الجديدة من الرياض مقراً لها، ومن المتوقع أن تتولى مسؤولية إدارة البرامج المحلية، وقدرات خاصة بالمصادر والإمدادات، وتعزيز الوصول إلى المتعاملين، والمساءلة المركزية. وسيكون لهذه البرامج تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد السعودي والأمريكي بما في ذلك خلق فرص عمل.

نبذة عن شركة ريثيون

تعتبر “ريثيون” شركة رائدة في مجال التقنيات والابتكارات المتخصصة للأسواق الدفاعية والأمنية والمدنية في مختلف أنحاء العالم، بمبيعاتها التي وصلت في العام 2016 إلى 24 مليار دولار، وبتعداد موظفيها الذي يبلغ 63 ألف موظف في العالم. ويمتد تاريخ الشركة في الابتكار على مدى 95 عاماً، وهي تعمل على تزويد أحدث المعدّات الإلكترونية، وأنظمة المهام، والدمج، منتجات وخدمات C5ITM والقدرات الأخرى في مجالات الاستشعار والتأثيرات، والإدارة والتحكم، والاتصالات والأنظمة الذكية، فضلاً عن تقديم تشكيلة واسعة من خدمات دعم المهام للعملاء في أكثر من 80 بلداً. وتتخذ “ريثيون” من مدينة والثام بولاية ماساتشوستس الأمريكية مقراً لها. ويمكن متابعتنا على موقع Twitter..