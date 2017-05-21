البنك الأهلي يوقع عقد رعاية رسمي مع الاتحاد السعودي لكرة القدم

أعلن البنك الأهلي عن توقيع اتفاقية شراكة رسمية مع الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتصبح العلامة التجارية بموجب هذه الشراكة الحصرية هي “البنك الرسمي للكرة السعودية” لمدة 3 سنوات مقبلة.

وشملت الاتفاقية على الشراكة الرسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم التي تضم الشراكة الرسمية للمنتخب السعودي لكرة القدم، والشراكة الرسمية لبطولة كأس الملك وبطولة كأس ولي العهد وبطولة كأس السوبر السعودي ودوري الدرجة الأولى.

وجرت مراسم التوقيع للاتفاقية الأولى من نوعها في المنطقة بين رائد قطاع المصارف والاتحاد السعودي لكرة القدم في الإدارة العامة للبنك الأهلي في مدينة جدة، ظهر اليوم الخميس الثامن عشر من مايو، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، سعيد الغامدي، ورئيس الاتحاد السعودي الدكتور عادل عزت، والدكتور راكان الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة صله الرياضية المسوق الحصري للحقوق التجارية للاتحاد السعودي لكرة القدم، وممثلي الاتحاد السعودي لكرة القدم ونخبة من كبار الإعلاميين والصحفيين في المجال الرياضي.

وبموجب هذه الاتفاقية يصبح البنك الأهلي راعياً للاتحاد السعودي والمنتخب ومسابقة كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي ودوري الدرجة الأولى، وقد تم توقيع العقد بين البنك الأهلي من جهة ومثله الرئيس التنفيذي الأستاذ سعيد الغامدي وبين الاتحاد السعودي لكرة القدم من جهة أخرى ومثله رئيس الاتحاد الدكتور عادل عزت.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي، ممثلاً في البنك الأهلي الرائد لهذا القطاع، في دعم حركة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 المستقبلية وذلك من خلال المساهمة في تطوير القطاع الرياضي ولا سيما رياضة كرة القدم بشكل خاص التي تحظى باهتمام ومتابعة من كافة شرائح المجتمع السعودي.

وبهذه المناسبة المهمة، صرح الأستاذ سعيد الغامدي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي قائلاً: “كلنا فخر واعتزاز بأن نكون شركاء الوطن في مسيرته التنموية من خلال رعاية البنك الأهلي الحصرية لهذه الاتفاقية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تأتي لتؤكد على الدور الهام الذي يلعبه البنك الأهلي في خدمة المجتمع بكافة فئاته وشرائحه”، مبيناً أن هذا الواجب الوطني الذي نقوم به إنما يأتي في سياق حرص البنك الدائم على تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز وتفعيل الجهود والتوجهات الحكومية ترسيخاً لقيم ومفاهيم الشراكة بين القطاعين كأحد أهم محاور التنمية المستدامة تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030

وأختتم قائلاً، “أود أن أشكر بهذه المناسبة الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي كان حريصاً على أن نكون جزءً من المنظومة الرياضية، كما أشكر شركة صله الرياضية على الدور الكبير الذي قامت به وحرصها على أن يرى هذا الاتفاق النور”.

من جانبه قال الدكتور عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي بعد توقيع عقد الرعاية: “أن هذه الرعاية تعكس حرص الاتحاد السعودي على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي وضعت الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية على صدر أولويات ومتطلبات استدامة التطور والنمو، كما أنها تؤكد على القيمة الحقيقية لكرة القدم السعودية، ومدى عشق المجتمع السعودي لهذه الرياضة، التي تحظى بدعم لا محدود من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، إلى جانب المتابعة الدائمة من قبل القيادة الرياضية ممثلة في رئيس الهيئة العامة للرياضة”.

وأكمل الدكتور عادل أن هذا التعاقد مع الاتحاد السعودي سيساعد في تحقيق الرؤية التي نسعى جميعاً لتحقيقها، وهي تطوير أداء الاتحاد، والرفع من مستوى المنتخبات السعودية وتذليل كافة الصعوبات، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستكون محفزة للمزيد من المستثمرين في المجال الرياضي، ومشيداً بدور البنك الأهلي وخطوته الموفقة جداً في إبرام هذه الاتفاقية.

وأختتم حديثه بالقول: “كلنا ثقة بأن هذه الرعاية ستعود بالفائدة على الطريفين وستساهم في دعم الصقور الخضر في الاستحقاقات القارية والدولية القادمة”، كما أعرب عن شكره لسعادة الأستاذ سعيد الغامدي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، متمنياً أن تحقق هذه الرعاية الأهداف المرجوة.

ومن جانبه، رئيس مجلس إدارة شركة صله الرياضية، قال الدكتور راكان الحارثي: “أن تعاقد البنك الأهلي أكبر البنوك الوطنية في المملكة يساهم مساهمة مباشرة في دعم تطوير صناعة كرة القدم السعودية، فهذا في حد ذاته يشير إلى مستوى الوعي بأهمية الرياضة في خدمة أهداف المجتمع بشكلٍ عام والشباب بشكل خاص.

وأضاف قائلاً: “أن الفكر الإداري الاحترافي الذي يعمل به الاتحاد قائم على منهجية تفعيل محاور الاستثمار الرياضي وتطوير منصات مبتكرة جاذبة للرعاة تسهم في تعزيز الموارد المالية للاتحاد لتحقيق عصر ذهبي جديد لكرة القدم السعودية”.